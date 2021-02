Rapidement maîtrisé

Le cas est rare. L’abattoir régional, pourtant équipé de solides barrières, reconnaît que «cela n’arrive qu’une fois tous les cinq ans». Les forces de l’ordres indiquent, quant à elles, être plus facilement sollicitées lorsqu’une vache s’est égarée de son pâturage: «En général, on essaie d’attraper l’animal sans le blesser. Le garde-faune est parfois appelé en renfort», notamment pour administrer un flèche hypodermique permettant une capture en douceur.

Qualité de viande impactée

On imagine cependant que le destin du taureau d’Avenches est scellé, même si l’effort qu’il a produit a pu impacter la qualité de sa viande. «Le PH de l’animal augmente en cas de stress et la viande devient dure. Pour qu’elle redevienne tendre et claire, il faut laisser la bête se reprendre, lui donner à boire et à manger normalement dans une étable, et attendre 24h si l’on veut l’abattre», explique le gérant d’un autre établissement du canton.