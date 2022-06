Travail : Le taux d’activité des femmes est en hausse depuis 11 ans

Selon les statistiques, le taux d’activité des femmes de 25 à 54 ans en Suisse a passé de 82% à 87% depuis 2010.

Selon les chiffres de l’Office fédéral de la statistique publiés mardi, la proportion de personnes actives occupées à temps partiel est plus élevée chez les femmes âgées de 25 à 54 ans que chez les hommes de la même tranche d’âge. Les données de 2021 suivent la tendance qui prévaut depuis 11 ans: 58% des femmes travaillent à temps partiel, contre 14% des hommes. Si cette proportion a baissé de 4 points de pourcentage pour les femmes au cours des onze dernières années, elle a augmenté d’autant chez les hommes, passant de 9% à 13%.

Les modèles familiaux évoluent

Le modèle familial du partenaire travaillant à 100% et de la partenaire ne travaillant pas a notablement évolué depuis 2010. Le nombre de personnes répondant à ces critères a passé de 24% à 14%. En parallèle, la proportion de ménages dont les deux parents travaillent à plein temps est passée de 10% en 2010 à 15% en 2021, une progression accompagnée de celle du modèle où les deux parents travaillent à temps partiel, qui est passée de 4% à 8%. Avec 51% en 2010 et 50% en 2021, les chiffres du modèle dans lequel le partenaire travaille à plein temps et la partenaire à temps partiel restent pratiquement inchangés.