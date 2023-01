La Suisse enregistre son taux de chômage le plus bas depuis 20 ans

Suisse : Le taux de chômage 2022 est le plus bas enregistré depuis plus de 20 ans

Le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) a publié ce lundi les derniers chiffres relatifs au marché du travail suisse en 2022. L’année dernière, le taux de chômage a atteint 2,2%, soit une baisse de 0,8% par rapport à 2021. Avec un nombre de chômeurs s’élevant en moyenne annuelle à 99’557 personnes (-38’037 unités par rapport à 2021), il est le plus bas depuis plus de 20 ans. C’est en 2001 qu’un taux de chômage inférieur (1,7%) a été enregistré pour la dernière fois.

Le SECO note que «le nombre de demandeurs d’emploi [ ndlr: toute personne chômeuse ou non inscrite aux offices régionaux de placement et cherchant un emploi] est de 175’549 en moyenne annuelle en 2022 et se situe donc lui aussi nettement en dessous de la moyenne de l’année précédente (-53’381/-23,3%)».

Au vu de «l’assombrissement attendu des perspectives économiques», le SECO s’attend à ce que «la demande de travail [se tasse] en cours d’année; les entreprises devront toutefois continuer de se battre pour se positionner en tant qu’employeur attractif», conclut-il, précisant que «le rôle de l’État consiste ici à fournir de bonnes conditions-cadres pour les entreprises et les employés, notamment par le biais de politiques en matière de formation et d’emploi, afin de favoriser un rééquilibrage entre l’offre et la demande de travail sur le moyen et le long terme».