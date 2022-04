Suisse : Le taux de chômage a reculé dans tous les cantons en mars

Les chiffres mensuels fournis par les cantons montrent que le chômage a baissé partout et pour toutes les catégories d’âge.

Dans le détail, la baisse est constatée dans tous les cantons. Par rapport à février, c’est en Valais que la baisse a été la plus forte (-0,6%) pour s’établir à 2,4%. Suivent le Tessin (-0,4%) et Neuchâtel (-0,3%). Par rapport à mars 2021, c’est aussi à Neuchâtel et dans le Jura que le recul du chômage a été le plus marqué, même si leur taux reste supérieur à la moyenne nationale. Le taux le plus élevé est toujours dans le canton de Genève, mais il baisse là aussi (-1,3% par rapport à l’année passée).