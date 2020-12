Suisse : Le taux de chômage augmente très peu en novembre

Mardi, le Secrétariat à l’économie a transmis les chiffres du chômage pour le mois de novembre. Malgré la pandémie, les chiffres ont peu augmenté par rapport au mois d’octobre.

Pendant le mois sous revue, le niveau de sans emploi a atteint 3,3%, 0,1 point de plus qu’en octobre. Ce pourcentage est conforme aux prévisions des économistes interrogés par AWP, qui anticipaient un taux de chômage entre 3,3% et 3,4% en novembre.

Évolution plus flagrante

Perspectives mitigées

Vaccin salvateur

La situation est contrastée par région, secteur et taille d’entreprise. Les perspectives sont clairement négatives dans l’hôtellerie, la construction et le commerce, alors qu’elles sont à peine positives dans le domaine financier, les services aux entreprises et l’industrie manufacturière. Seules les grandes entreprises de plus de 250 salariés tablent sur de nouvelles embauches.