Suisse

Le taux de chômage bondit en avril

En chiffres absolus, le nombre de personnes sans emploi a bondi de près de moitié par rapport à mars à 46'115 personnes. Le taux est passé de 2,9 à 3,3% en un mois.

Le nombre de chômeurs a augmenté de 0,3 point de pourcentage à 2,8% dans la partie alémanique du pays et de 0,5 point à 4,5% en Suisse romande et au Tessin. Sans surprise, ce sont les cantons de montagnes - où le secteur du tourisme est à l'arrêt - qui sont le plus touchés. Les Grisons ont vu leur taux de chômage bondir en un mois de 1,4 point à 3,4% et le Valais de 0,8 point à 4,5%.

Parmi les autres cantons romands, Genève et Vaud ont enregistré une hausse de 0,5 point à respectivement 5,0% et 4,9%, les taux de chômage les plus élevés du pays. A l'inverse, Appenzell Rhodes-Intérieures (1,3%), Obwald (1,4%) et Nidwald (1,6%) affichent les plus faibles niveaux en comparaison nationale.