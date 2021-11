Suisse : Le taux de chômage continue sa décrue

Fin octobre, 116’733 personnes étaient inscrites auprès des offices régionaux de placement, rapporte lundi le SECO. C’est 21,7% de moins qu’en 2020 à la même période.

C’est le chômage des jeunes (de 15 à 24 ans) qui a le plus baissé depuis septembre: -11% depuis septembre. Et -36,4% en comparaison avec le mois d’octobre 2020. Chez les 50-64 ans, le nombre de chômeurs a baissé de 1,9% en octobre pour s’établir à 35’868 personnes. Soit une diminution de 12,3% par rapport au même mois l’année passée.

Les Romands, mauvais élèves

Selon le SECO, les cantons romands sont les mauvais élèves du pays. Genève affiche ainsi le taux de chômage le plus élevé de Suisse (4,6%), suivi de près par le Jura (4,4%), Neuchâtel et Vaud (tous deux avec 3,6%). À l’autre extrême, les taux de chômage les plus faibles se trouvent en Appenzell Rhodes-Intérieures (0,5%), Uri et Schwytz (avec chacun 0,8%).