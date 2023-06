Suisse: taux de chômage sous la barre des 2% en mai

Au niveau des cantons, c’est bien simple: il n’y a nulle part la moindre trace d’augmentation du ch’omage. La situation bouge en Suisse romande, là où le taux est le plus élevé. À Genève, canton le plus touché, il se fixe désormais à 3,6%, contre encore 5,0% en moyenne annuelle en 2021. Une baisse est aussi notée dans les cantons du Valais, de Neuchâtel et du Jura. Côté vaudois, on reste à 3,1%.