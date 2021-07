Suisse - Le taux de chômage retrouve son niveau d’avant la crise

Le chômage des seniors (50-64 ans) recule de 5,9% mais ils sont 749 de plus qu’il y a un an à la même époque.

Depuis le 1er janvier 2020, il est obligatoire d’annoncer les postes vacants pour les types de professions dont le taux de chômage national atteint 5% (et non plus 8%). Plus de 45’000 places vacantes étaient ainsi soumises à l’obligation d’annonce en juin.