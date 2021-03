France : Le taux de dépression en nette hausse chez les salariés

En France, la pandémie a provoqué une explosion du taux de dépression chez les salariés, faisant même doubler le nombre de cas graves.

«Manque de prévention»

Il présentait mardi la sixième vague depuis le début de la crise du «baromètre de la santé psychologique des salariés français en période de crise», réalisé par OpinionWay. «La détresse psychologique (ndlr: indicateur de santé mentale utilisé pour diagnostiquer les troubles mentaux) c’est l’antichambre de troubles mentaux plus sévères dont la dépression, et on voit que les gens sombrent», a-t-il ajouté, indiquant que «63% des salariés» déclarent «voir de plus en plus de collègues en détresse psychologique».