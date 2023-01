Etude: La hausse du taux de mortalité affecte particulièrement les petits hôpitaux

Étude : La hausse du taux de mortalité affecte particulièrement les petits hôpitaux

Plus de 100 hôpitaux de Suisse ont été scrutés par les chercheurs. Il en ressort qu’à partir d’un certain seuil d’occupation, le risque de mortalité augmente en moyenne de deux pour cent par jour. Et la valeur de ce seuil varie largement selon les établissements. Elle se situait entre 42,1% et 95,9% pour cent de l’occupation de tous les lits. L’étude conclut que ce sont surtout les petits hôpitaux qui atteignent plus rapidement leur limite. La limite du taux d’occupation y était en moyenne d’environ 60%, alors qu’elle est de 90% dans les grands hôpitaux.