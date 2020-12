22% d’immunisés

Plus d’un Genevois sur cinq (22%) a développé des anticorps contre le Covid-19, a révélé jeudi l’étude de séroprévalence débutée par les HUG ce printemps. Ce taux était de 6% mi-avril et de 11% en juin. Ces données sont issues d’un échantillon représentatif de 2072 personnes. Les moins de 6 ans et les plus de 65 ans affichent 15% et 14% de séroprévalence. Les plus de 75 ans sont les moins immunisés, avec un taux de 10%. À l’autre bout du spectre, les 18-25 ans sont les plus touchés (28%), devant les 25-35 ans (27%).