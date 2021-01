La situation est particulièrement inquiétante en Suisse romande, où presque tous les cantons affichent des valeurs supérieures à 1. Valais affiche un des taux les plus élevés de Suisse avec 1,30. Il précède le Jura (1,27), Vaud (1,17) ainsi que Fribourg et Neuchâtel, tous deux à 1,15. Genève enregistre un taux de 1,00.

La valeur Re la plus récente illustre la situation de l’infection en Suisse il y a environ 10 jours. Il y a un délai d’environ 14 jours pour la situation infectieuse dans les cantons et au Liechtenstein, explique l’OFSP qui ajoute que ces délais sont dus au décalage entre l’infection et un résultat de test positif.