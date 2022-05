Arc jurassien – Le taux de télétravail autorisé aux frontaliers pourrait bientôt augmenter

Le régime dérogatoire «COVID» concernant le télétravail des frontaliers de l’Arc jurassien prendra fin le 30 juin. Dès lors, la norme maximale du 25% devrait être à nouveau de mise. Mais on milite, de part et d’autre de la frontière, pour trouver un consensus à 40 %.

Le flux des frontaliers à la douane de Vallorbe (VD). VQH – Olivier Allenspach.

Les frontaliers de l’Arc jurassien (Jura, Berne, Neuchâtel et Vaud) ne dérogent pas à la règle. Comme beaucoup d’autres travailleurs, ils ont pris goût au télétravail, profitant d’un régime dérogatoire, qui prendra fin le 30 juin. Le taux admis de home office devrait revenir à 25% du temps de travail. Mais un consensus à 40%, sans toucher au régime actuel de fiscalisation et de charges sociales validé en 1983 entre la France et les cantons frontaliers hormis Genève, pourrait être trouvé. C’est en tous les cas le souhait exprimé, de part et d’autre de la frontière.

Les résultats d’une étude menée en février 2022 par le bureau BASS ont été présentés lundi à Neuchâtel par arcjurassien.ch . 1012 entreprises suisses - dont 491 établissements employant des frontaliers -, ont répondu à l’enquête. A sa lecture, on apprend que 40 % des établissements qui proposaient des possibilités de télétravail en février 2022 n’offraient pas de telles possibilités avant la pandémie de COVID-19. Alors que la part de la population active effectuant du télétravail au moins occasionnellement était d’environ 25% en 2019, celle-ci est montée à 34% en 2020 et a quasiment atteint les 40% en 2021.

18’000 frontaliers de l’Arc jurassien peuvent télétravailler

«L’apparition du du télétravail généralisé, hors pandémie, est devenu une façon de vivre, un confort. Selon notre département des ressources humaines, la première question qui revient à l’embauche est désormais: ‘quelle votre politique en matière de télétravail?’», a relevé Nicolas Boudin, directeur administratif chez Tag Heuer. Aujourd’hui, 18’000 des plus de 64’000 employés frontaliers de l’Arc jurassien ont la possibilité de télétravailler.

Pour Annie Genevard, députée du Doubs et vice-présidente de l’Assemblée nationale française, la configuration des lieux et plus particulièrement les faiblesses des infrastructures (réseau routier français et inefficacité des transports publics utilisés par seulement 3% des travailleurs frontaliers) de l’Arc Jurassien devraient inciter les autorités à valider l’élargissement du taux de télétravail à 40%. En cas d’échec des négociations au niveau européen, la députée française envisage alors de passer des accords bilatéraux avec la Suisse à ce propos.

A Genève où les employés frontaliers sont imposés sur leur lieu de travail, on s’affaire aussi, depuis fin mars, pour trouver des solutions. En l’état, dès le 1er juillet au plus tard, un frontalier employé à Genève ne pourra plus télétravailler. Le Conseil d’État, les communes genevoises, les départements de Haute-Savoie et de l’Ain, ainsi que les représentants de l’économie, font front commun pour qu’un accord pérenne sur la question soit rapidement trouvé entre autorités françaises et suisses.