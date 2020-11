Suisse : Le taux d’emploi des femmes dépasse pour la première fois les 60%

Les femmes sont de plus en plus nombreuses sur le marché du travail et elles exercent des professions plus qualifiées, indique l’Office fédéral de la statistique vendredi dans un communiqué.

Les femmes sont de plus en plus diplômées et exercent des professions plus qualifiées, révèle une publication de l’Office fédéral de la statistique (OFS) sur la participation des femmes au marché du travail. Le taux de femmes actives occupées continue d’augmenter.

Le taux d’emploi des femmes a pour la première fois dépassé la barre des 60%. Parmi elles, en 2019, une femme sur deux exerce une profession hautement qualifiée, soit 50,1% contre 41,3% en 2010, indique l’OFS vendredi dans un communiqué.

L’OFS entend par «hautement qualifiés» les postes de directrices, cadres de direction, gérantes, dans les groupes de professions intellectuelles et scientifiques ou intermédiaires. En parallèle, l’office constate un recul de la participation des femmes dans les emplois de type administratif ou parmi le commerce et la vente.

La part des diplômées du tertiaire a aussi suivi une nette hausse, augmentant de 12,7 points de pourcentage, pour se situer à 39,2% des femmes actives occupées. Cette augmentation est particulièrement visible chez les femmes âgées de 25 à 39 ans, leur part passant de 36,5% à 55,4% entre 2010 et 2019. Entre 40 et 54 ans, la part des femmes diplômées a augmenté de 11,3 points.

Pas plus de femmes dans les directions

Contrairement à ce qui est observé en matière de qualification, aucune tendance claire à la hausse n’est constatée dans l’exercice de fonctions dirigeantes, relève l’OFS. Le taux de femmes dans les directions d’entreprises ou exerçant une fonction de cheffe n’a que légèrement progressé. En 2019, 25,3% des salariées exerçaient une telle fonction, soit 1,3 point de pourcentage de plus par rapport à 2011.

