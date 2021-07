Coronavirus à Genève - Le taux d’immunité idéal face au covid serait de 95%

Après deux vagues d’infections et une campagne de vaccination de masse, 67% de la population genevoise a développé des anticorps contre le Covid-19. Ce sont les résultats de la troisième étude de séroprévalence menée par les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) et l’Université (Unige) durant le mois de juin auprès de 3121 personnes. Les chiffres les plus élevés se trouvent au sein des habitants âgés de plus de 65 ans, immunisés à près de 90%. Les plus bas, sans surprise, chez les enfants, dont seul un sur trois a été en contact avec le virus. La moitié des personnes a développé des anticorps à la suite de la vaccination, l’autre moitié de façon naturelle, en étant infectée par le covid-19.

«Loin de l’immunité de groupe»

«Aux 33% de non immunisés, il convient d’ajouter les personnes pour lesquelles le vaccin ne sera pas efficace», détaille la responsable. Autant de carburant pour une potentielle quatrième vague, alors que le variant Delta, plus contagieux, constitue déjà la majorité des nouveaux cas de contamination en Suisse. Quant à prédire les conséquences d’une nouvelle flambée sur le système de santé helvétique, Silvia Stringhini ne s’y risque pas.

Convaincre, rassurer, faciliter

Pour la doctoresse, la question n’est plus là. «L’infection à large échelle pourrait impliquer la multiplication de Covids longs, et donc de malades chroniques, et nous faire courir le risque de voir apparaître un nouveau variant, plus contagieux, voire qui échappe au vaccin.» Pour contrer le variant Delta, les études spécifient qu’un taux d’immunité de 80% est nécessaire. Des pays comme Israël et l’Angleterre, plus fortement vaccinés que la Suisse, connaissent actuellement une importante augmentation des nouveaux cas. «Dans l’idéal, je pense qu’il faudrait atteindre 95% d’immunité pour se mettre à l’abri.»