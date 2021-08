Suisse - Le taux minimal du 2e pilier devrait rester à 1%, les syndicats fâchés

Les propositions faites par les membres de la Commission LPP s’échelonnaient de 0.25% à 1.25%. La commission a donc voté sur plusieurs variantes. Lors du vote final, une nette majorité s’est prononcée pour un taux de 1%, souligne-t-elle dans un communiqué . Pour rappel, ce taux d’intérêt minimal est de 1% depuis 2017. L’évolution des obligations de la Confédération ainsi que celle des actions, des obligations et de l’immobilier ont été déterminants, selon la commission.

Pour la commission, le niveau du taux d’intérêt minimal doit aussi renforcer la confiance dans le 2e pilier, précise-t-elle. «Dans la mesure du possible, il devrait s’harmoniser à long terme avec l’évolution des salaires et des prix». Elle veut en outre tenir compte du fait que les institutions de prévoyance ne peuvent pas consacrer l’intégralité du rendement de leur fortune à la rémunération minimale. «La loi les oblige à constituer des réserves de fluctuation de valeur, à faire les provisions qui s’imposent et à remplir leurs obligations en termes de rentes».