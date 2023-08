Suisse: Le taux n’a pas fini de grimper, nouvelle hausse de loyer en vue

On devrait passer à 1,75% à la fin de cette année et la barre des 2% devrait se faire fin 2024, début 2025. Et ce n’est que le début des mauvaises surprises pour les locataires selon Raiffeisen. Comme les propriétaires font souvent valoir l’inflation cumulée en même temps que le relèvement du taux de référence hypothécaire, note la banque, les loyers des locataires concernés augmentent plus fortement que les 3% prévus par palier du taux de référence. La hausse des loyers, mesurée de manière officielle, «devrait donc s’élever à 8% l’année prochaine», peut-on lire.