Le taxi le plus cher de Suisse

Une McLaren 720S Spider comme taxi? Eh oui! Le bolide de 380’000 francs, transformé en taxi, a suscité un vif intérêt à Zurich et offert aux passants ce qui est probablement le test d’essai sur route le plus impressionnant de l’année.

Lundi après-midi, peu après 13 heures: la McLaren 720S Spider jaune canari est garée juste devant la gare de Zurich Stadelhofen. Certains sont étonnés, d’autres expriment leur incompréhension. «C’est une blague, n’est-ce pas?», lance en passant un homme âgé en pointant de façon incrédule le panneau de taxi installé sur le toit de la voiture de sport. Eh non! Grâce au soutien amical du service de taxis de la ville de Zurich, le bolide de 720 ch a été transformé en ce qui est probablement le taxi le plus rapide et le plus exclusif de Suisse.

Des rêves devenus réalité

Rapidement, le bolide mobilise tous les regards. Au bout de quelques minutes, des jeunes se regroupent autour de la voiture de sport britannique. «Est-ce que j’ai vraiment le droit d’y faire un tour?», demande Donat. Le constructeur de voies ferrées de 18 ans n’en revient pas quand on lui propose une course gratuite à bord; il prend quand même place sur le siège passager. Une pression sur le bouton de démarrage fait vrombir le moteur de huit cylindres sur le parvis de la gare. Après dix minutes à sillonner la ville, Donat a encore du mal à le croire. «C’est complètement dingue! Merci beaucoup pour cette expérience. J’ai toujours voulu m’asseoir dans une McLaren, vous avez réalisé mon rêve», dit-il.



Marcello aussi est complètement subjugué après son tour en taxi totalement inédit. «C’est la première fois que j’étais assis dans une telle voiture. C’est incroyable! On ressent la puissance du moteur dans tout le corps», raconte le serveur de 46 ans, ajoutant: «Sauf qu’il n’y a pas beaucoup de place à l’intérieur.» C’est vrai: après tout, c’est une voiture deux places qui passe de 0 à 100 km/h en à peine 2,9 secondes.

On a tous déjà vu un taxi jaune, mais certainement pas une McLaren 720S Spider en taxi. Isabelle Riederer

Une autre catégorie

La McLaren à peine désinfectée, les prochains curieux s’agglutinent déjà autour du bolide. Les Autrichiens Veronika et son mari Helmut étaient de passage à Zurich dans le cadre de leurs vacances lorsqu’ils ont découvert le taxi insolite. Pour cette infirmière aussi, il s’agit d’une balade de folie qui lui a permis de réaliser son rêve. «Quand j’étais jeune, j’avais une voiture de sport, mais là, c’est une autre catégorie. Grâce à cette petite virée, nos vacances en Suisse valaient vraiment le détour.»

Philipp a également profité de cette course hors du commun. Le cuisinier de 28 ans est un motard passionné, mais il échangerait volontiers son deux-roues contre une McLaren. «Cette voiture est fantastique. La sonorité du moteur, la légèreté et le design sont juste impressionnants.» Le cuistot n’a pas été moins impressionné par le prix du bolide jaune: la McLaren 720S Spider coûte environ 380’000 francs!

Pas adapté en tant que taxi

Entre-temps, la nouvelle du taxi tape-à-l’oeil s’est ébruitée. Ils sont toujours plus nombreux à passer devant, à dégainer leur téléphone portable ou à vouloir, une fois dans leur vie, s’asseoir à bord d’une voiture comme celle-ci. Romina (16 ans) est fascinée par son caractère sportif et prend place à bord du véhicule. «C’était la course en taxi la plus amusante de ma vie, mais aussi la plus serrée», dit-elle.