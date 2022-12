Hockey sur glace : Le Team Canada surpris d’entrée en Coupe Spengler

Tenante du titre et équipe la plus titrée de la compétition, la formation canadienne s’est inclinée contre le Sparta Prague (2-3) pour son entrée en lice à la Coupe Spengler.

La première journée de Coupe Spengler a été marquée par une grosse surprise: le Team Canada, tenant du titre et équipe la plus titrée de l’histoire de la compétition, s’est incliné contre le Sparta Prague (2-3). Arrivés dans les Grisons en pleine confiance, avec une série de dix victoires en onze matches, les Tchèques frappent un grand coup et se placent comme un candidat crédible au sacre.