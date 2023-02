Mondiaux de ski alpin: Le Team Event, une course ovni

Le public a relâché son souffle lorsque le Norvégien Timon Haugan s’est pris le ski dans la portillon de départ et a donné la victoire à son adversaire. Les Etats-Unis ont remporté le Team Event, hier, et c’était peut-être le dernier. Les parallèles par équipes pourraient bien disparaître des calendriers. Mais tout n’est pas à jeter. Ils créent un esprit d’équipe souvent limité dans un sport individuel.

La zone réservées aux skieurs, aux entraîneurs et aux techniciens réunissait les personnes habituellement séparés sur les circuits masculins et féminins. Rassembleur, l’événement a aussi créé une certaine émulation en tribunes. Les chants en l’honneur des Etats-Unis ont résonné à Méribel, tandis que les Français se sont montrés plus bruyants que jamais pour soutenir leurs chouchous.

Malheureusement, trop d’éléments plombent l’intérêt sportif. La différence de niveau entre une équipe et une autre peut se révéler humiliante, et les écarts atteignent parfois plus de deux secondes pour 23 secondes de course. Il y a aussi les règles, parfois floues. Les commentateurs de la course, pourtant efficaces, ont annoncé la mauvaise équipe gagnante dans le duel opposant la Suisse au Canada. Une preuve peut-être, qu’il y a matière à faire plus simple.