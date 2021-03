Basketball : Le «Team LeBron» remporte le All-Star Game

A Atlanta, le 70e match des étoiles de la NBA est revenu au «Team LeBron James», qui s’est imposé 170-150 contre le «Team Kevin Durant».

24 points en hommage à Bryant

Antetokounmpo enchaîne les dunks

Et que dire de Stephen Curry (28 points) et Damian Lillard (32 points), qui auraient tout aussi bien mérité de soulever le trophée Kobe Bryant de MVP, en illuminant la rencontre avec leurs banderilles à très longues distances. L’un et l’autre en ont chacun mis 8 (sur 16) et deux fois en shootant de la ligne médiane.