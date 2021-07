Affaire Pegasus : Le téléphone d’Emmanuel Macron pris pour cible

Selon «Le Monde», le président français et quatorze de ses ministres sont dans le viseur du logiciel d’espionnage utilisé par le Maroc.

«On a trouvé ces numéros de téléphone, mais on a pas pu faire d’enquête technique évidemment sur le téléphone d’Emmanuel Macron» pour vérifier s’il avait été infecté par ce logiciel et donc «cela ne nous dit pas si le président a été réellement espionné», a expliqué Laurent Richard, le directeur de l’organisation Forbidden Stories. Celle-ci, avec Amnesty International, s’est procuré une liste de 50’000 numéros de téléphone sélectionnés par les clients de NSO depuis 2016 et l’a partagée avec un consortium de 17 médias.

Faits «très graves»

D’après le «Washington Post», autre membre du consortium, la liste contient des numéros de deux autres présidents, l’Irakien Barham Saleh et le Sud-Africain Cyril Ramaphosa. Le quotidien américain avance également les noms de trois Premiers ministres en exercice, ceux du Pakistan, Imran Khan, de l’Egypte, Mostafa Madbouli, et du Maroc, Saad-Eddine El Othmani, et d’un total de sept Premiers ministres au moment où ils ont été sélectionnés sur la liste, dont le Libanais Saad Hariri, l’Ougandais Ruhakana Rugunda, et le Belge Charles Michel.