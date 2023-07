Astronomie: Le télescope Euclid va s’envoler à la conquête du côté obscur de l’Univers

Le télescope Euclid embarque deux instruments: un imageur observant en lumière visible et un spectro-imageur proche infrarouge.

Durant six ans, la sonde dressera une carte en trois dimensions de l’Univers, englobant environ 2 milliards de galaxies, sur une portion d’un tiers de la voûte céleste. Les galaxies lointaines observées permettront de remonter le temps jusqu’à il y a 10 milliards d’années – le temps qu’a pris leur lumière pour nous parvenir. L’immense quantité de données récoltées seront rendues publiques pour que la communauté scientifique puisse s’en saisir, à la suite des quelque 2600 chercheurs membres du consortium Euclid, issus d’une quinzaine de pays.

Forces opposées

La matière noire (25% de l’Univers) et l’énergie sombre (70%) ont des effets opposés: quand la première exerce une attraction qui tient ensemble les objets cosmiques, l’énergie sombre provoque elle leur dispersion. Pour la première, la matière noire, on sait qu’elle existe à cause d’un constat mystérieux: impossible d’expliquer comment une galaxie ou un groupe de galaxies ne se disperse pas en ne prenant en compte que la gravité de leurs éléments visibles (planètes, étoiles...).