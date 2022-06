Espace : Le télescope Gaia dévoile une nouvelle carte de la Voie lactée

Le télescope Gaia produit chaque jour 700 millions de positions d’astres. Dès lundi, les astronomes auront accès à la troisième édition de la carte de la Voie lactée.

La mission Gaia, dont le télescope spatial dresse une carte détaillée de la Voie lactée , en dévoile lundi une nouvelle version riche d’informations sur près de deux milliards d’astres dont elle suit la course et analyse les propriétés.

Des plus proches, avec plus de 150’000 astéroïdes de notre système solaire, «dont l’instrument a calculé l’orbite avec une précision incomparable», dit M. Mignard, en passant par de nouvelles mesures concernant plus de 1,8 milliard d’étoiles de la Voie lactée. Et au-delà de cette galaxie: des populations d’autres galaxies et de quasars lointains.