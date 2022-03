Espace : Le télescope Hubble détecte la plus lointaine étoile jamais observée

Baptisée «Earendel», l’étoile possède une masse estimée à au moins 50 fois celle du Soleil, et ouvre «une fenêtre sur une période de l’Univers» méconnue des experts.

NASA, ESA, B. Welch (JHU), D. Co

Le télescope spatial Hubble a détecté la plus lointaine étoile jamais observée: baptisée Earendel, sa lumière a voyagé durant 12,9 milliards d’années pour arriver jusqu’à nous.

«Au départ, on n’y croyait presque pas»

Rivalisant avec les plus grosses étoiles connues, les scientifiques estiment que sa masse équivaut au moins à 50 fois celle de notre Soleil, et qu’elle est des millions de fois plus lumineuse que lui.