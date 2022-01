Astronomie : Le télescope James Webb a été entièrement déployé

Samedi, le télescope James Webb, lancé il y a deux semaines par Ariane 5, a été entièrement ouvert, a annoncé la Nasa.

Le télescope spatial James Webb a achevé avec succès samedi la dernière étape de son déploiement, avec celui de son miroir principal, et il se trouve désormais dans sa configuration finale pour pouvoir commencer, dans un peu plus de cinq mois, son exploration du cosmos.

L’emblématique miroir principal du télescope mesure environ 6,5 mètres de diamètre, et était donc trop grand pour entrer tel quel dans une fusée lors de son décollage, il y a deux semaines. Ses deux côtés avaient ainsi été repliés. La première de ces deux ailes a été déployée vendredi, et la seconde s’est ouverte samedi matin, comme prévu, a annoncé la Nasa. Les équipes de l’agence spatiale continuaient toutefois à le verrouiller pour le sécuriser de façon définitive.

«Je suis ému»

«Je suis ému», a déclaré en direct par vidéo Thomas Zurbuchen, responsable des missions scientifiques à la Nasa. «Quelle étape extraordinaire.» Le déploiement dans l’espace d’un tel télescope, non seulement de ses miroirs mais aussi de son bouclier thermique plus tôt cette semaine, était une procédure ultra-périlleuse qui n’avait jamais été réalisée par le passé.

Les astronomes du monde entier peuvent aujourd’hui pousser un grand soupir de soulagement, la mission semblant à présent en très bonne voie de réussite. Avant d’être opérationnel, le télescope devra toutefois encore atteindre son orbite finale à 1,5 million de kilomètres de la Terre (il se trouve déjà à plus d’un million de kilomètres de nous).

Dix milliards de dollars

Chaque segment hexagonal formant cet immense miroir primaire, recouvert d’or, afin de mieux réfléchir la lumière, devra également être minutieusement ajusté. Les instruments scientifiques devront eux continuer à refroidir, et être très précisément calibrés.

Observatoire spatial le plus puissant jamais conçu, James Webb doit notamment permettre d’observer les premières galaxies, formées seulement environ 200 millions d’années après le Big Bang. Il doit également faire un grand pas dans l’exploration des exoplanètes, qui sont en orbite autour d’autres étoiles que le Soleil. Il examinera leur atmosphère, en quête de conditions propices à l’apparition de la vie.

Étape majeure

Sont aussi prévues des observations plus proches, dans notre système solaire, de Mars ou encore Europe, une lune de Jupiter. Pour détecter les faibles lueurs venues des confins de l’Univers, James Webb avait besoin d’un miroir principal plus grand que tous ceux envoyés en orbite jusqu’à présent.

Le miroir secondaire, bien plus petit et placé au bout d’un tripode en face du miroir principal, avait été déployé avec succès mercredi. Il sert à concentrer la lumière du miroir primaire, avant de la diriger vers un troisième miroir et les quatre instruments scientifiques.