Espace : Le télescope James Webb dévoile sa première image d’exoplanète

Cette planète est une géante gazeuse, où la vie telle que nous la connaissons serait impossible. «Il s’agit d’un tournant, non seulement pour Webb mais pour l’astronomie, de façon générale», s’est enthousiasmé Sasha Hinkley, professeur d’astrophysique à l’université d’Exeter, cité par l’agence spatiale américaine. L’exoplanète, qui répond au nom de HIP 65426 b, fait six à 12 fois la masse de Jupiter, une estimation que le télescope devrait aider à affiner. Âgée d’environ 15 à 20 millions d’années, elle est jeune à l’échelle des planètes – surtout si on la compare à la Terre et ses quelque 4,5 milliards d’années, a rappelé la NASA.