Espace: le télescope James Webb dévoile ses premiers clichés du cosmos en devenir

Espace : Le télescope James Webb dévoile des clichés du cosmos à couper le souffle

La NASA a révélé mardi la totalité des premières images capturées par le plus puissant télescope spatial jamais conçu, des photos époustouflantes de galaxies et de nébuleuses.

Cette image montre un paysage de «montagnes» et de «vallées» parsemé d’étoiles scintillantes qui est, en fait, le bord d’une jeune région de formation d’étoiles appelée NGC 3324, dans la nébuleuse de la Carène.

Après une première photographie publiée lundi, la NASA a dévoilé mardi la totalité des premières images du plus puissant télescope spatial jamais conçu, James Webb. Ces clichés marquent le début de ses opérations scientifiques, attendu depuis des années par les astronomes du monde entier. Les images ont été dévoilées une à une lors d’un direct d’une heure: deux nébuleuses illustrant le cycle de vie des étoiles, une exoplanète, et un groupement compact de galaxies. «Chaque image est une nouvelle découverte», a déclaré en ouverture le patron de la NASA Bill Nelson. «Chacune va donner à l’humanité une vue de l’Univers que nous n’avons jamais vu auparavant.»

Lundi, une première image prise par le télescope, illustrant les temps lointains du cosmos, a été dévoilée, en présence du président américain Joe Biden, qui a salué un moment «historique». Le cliché, qui fourmille de détails, montre des galaxies formées peu après le Big Bang, il y a plus de 13 milliards d’années. L’une des missions principales de James Webb, bijou d’ingénierie d’une valeur de 10 milliards de dollars et le plus puissant télescope spatial jamais conçu, est en effet l’exploration du tout jeune Univers. Cette première démonstration visait à donner un aperçu de ses capacités dans ce domaine.