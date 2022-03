Genève – Le télétravail bientôt terminé pour les frontaliers

Prendre les transports publics ou la voiture tous les jours pour venir travailler à Genève depuis la France? Depuis le début de la crise Covid, entre télétravail obligatoire et davantage de souplesse réglementaire, les frontaliers ont pu largement œuvrer depuis leur domicile. Mais cela pourrait changer à partir du 30 juin. À cette date, la dérogation issue d’un accord passé entre la Suisse et la France pour permettre aux actifs de rester chez eux plus que le 25% du temps réglementaire tombera. À Genève, selon « Le Dauphiné libéré », cela signifierait l’arrêt total du télétravail pour les frontaliers. Alors que ces derniers pourraient continuer à en bénéficier, à hauteur de 25% du temps de travail dans d’autres cantons romands.

Imposés en France

Habitudes prises

Ce changement de paradigme va-t-il rendre Genève moins attractif pour les travailleurs domiciliés en France? «Les gens se sont effectivement habitués à cette flexibilité et à la possibilité de moins se déplacer», juge Véronique Kämpfen. Elle indique avoir constaté deux réactions de la part des employés: «Il y a ceux qui réfléchissent à trouver un emploi en France, la Haute-Savoie étant très dynamique. Il s’agit pour eux de maintenir le gain en qualité de vie. D’autres se demandent s’il ne faut pas s’établir en Suisse.» Du côté des patrons, la question qui se pose est celle de l’équité entre employés qui auront le droit de télétravailler et ceux pour qui cela ne sera plus possible. «Ils craignent un système à deux vitesses au sein de leur entreprise, ce qui ne sera pas forcément évident à gérer», souligne Véronique Kämpfen.