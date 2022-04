Carrière : Le télétravail désavantagerait les femmes

En raison de l’augmentation du travail à domicile, les femmes pourraient avoir moins d’opportunités de carrière que les hommes, comme le montre une enquête du réseau social LinkedIn. Un burn-out les guette également davantage.

Le télétravail fait désormais partie du quotidien des employés du monde entier. Selon le magazine allemand «Der Spiegel», les femmes utilisent le temps qu’elles y gagnent le plus souvent pour les tâches ménagères et leur famille. Les hommes, en revanche, sont plus susceptibles d’accumuler des heures supplémentaires.