Suisse : Le télétravail fait fuir les cambrioleurs

La presse dominicale relève que le confinement et le télétravail qui en découle ont fait reculer le nombre de cambriolages.

Le télétravail et les restrictions imposés pour lutter contre la propagation du coronavirus éloignent les cambrioleurs des habitations, relèvent «Le Matin Dimanche» et la «SonntagsZeitung». Plus de cambriolages sont d’ordinaire recensés d’octobre à février, lorsque les jours sont plus courts.