Nouveauté : Le télétravail haut de gamme arrive

Réunion en réalité virtuelle, barres de son et caméras intelligentes; les géants de la tech proposent désormais des produits haut de gamme pour mélanger bureau et télétravail , qui pourraient creuser encore un peu plus la fracture technologique.

Google, lui, a mis sur le marché les Series One, des kits ultramodernes pour organiser, là aussi, des réunions, avec la possibilité de mélanger présentiel (plusieurs personnes sont dans la salle physiquement) et télétravail. Les packs les plus onéreux vont jusqu’à 7000 dollars, avec barre de son ou caméra intelligente et directionnelle.