Economie: Le télétravail n’a pas poussé les entreprises à vider les bureaux

Économie : Le télétravail n’a pas poussé les entreprises à vider les bureaux

Les bureaux se transforment petit à petit pour devenir des lieux «agréables» où chacun ne reste pas devant son écran, puisque ça, on peut le faire chez soi.

Des «open spaces» avec parfois un poste de travail sur deux inutilisé toute la journée: la scène a survécu à la pandémie. Malgré le retour à la «normale», le télétravail reste ancré dans bien des mœurs et les patrons auraient pu être tentés: puisque les employés veulent continuer à bosser à la maison, pourquoi ne pas rassembler dans un coin ceux qui viennent au bureau et vendre ou sous-louer le reste des locaux?

Les bureaux doivent offrir davantage

Or peu nombreux sont ceux qui saisissent l’opportunité, selon la «Berner Zeitung». La demande pour créer des espaces de bureaux reste forte. «Dans les centres-villes, les loyers ont même plutôt augmenté cette année par rapport à 2021», analyse le conseiller immobilier Bernhard Eicher.

Selon lui, on pourrait même assister à une tendance où les entreprises accroîtront la superficie de leurs locaux… mais pas pour créer des bureaux. Ceux-ci devraient voir leur nombre diminuer au profit du «desk sharing». «Si les gens peuvent tout aussi bien travailler à la maison, il faut qu’au bureau on leur offre plus qu’un simple espace avec un écran», dit le sociologue de l’EPFZ Christian Schmid.