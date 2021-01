Le télétravail pèse sur le moral des employés. LME

Le 18 janvier entrait en vigueur l’obligation de télétravail – quand l’activité professionnelle le permettait – décrétée par le Conseil fédéral pour lutter contre l’épidémie de Covid-19. Avec une semaine de recul, la nouvelle donne paraît avoir modifié le comportement des Suisses, mais pas de manière décisive, loin s’en faut. Autrement dit, le travail à domicile n’est pas devenu la norme. «La modeste réduction du télétravail s'explique par le fait que les employés qui peuvent bien faire du télétravail le font déjà», analyse Fabien Eckert, du Centre de recherches conjoncturelles de l’École polytechnique fédérale de Zurich. Il constate que cette tendance est particulièrement perceptible depuis le début de l’année.

«C’est vrai, la mobilité totale est restée plus ou moins constante avant et après le 18 janvier», observe Peter Moser, directeur adjoint de l’office de la statistique du canton de Zurich. Son appréciation se base sur l’étude de mobilité menée au niveau national par l’institut Intervista, mandaté par l’office zurichois, l’EPFZ et la task-force scientifique Covid-19 de la Confédération. En allant davantage dans le détail, il note que la mobilité liée au travail «a légèrement baissé». Mais cette diminution a été entièrement compensée par une hausse de la mobilité de loisirs, donc liée au ski et aux activités d’extérieur, «partiellement» imputable au beau temps.

Engouement relatif pour le télétravail

Au niveau cantonal, une légère baisse de la mobilité est également survenue à Genève. Selon le service de régulation du trafic, la semaine du 11 janvier, les charges à l’intérieur de la moyenne ceinture équivalaient à 79% de celles enregistrées en temps normal, soit en 2019. Le 18, premier jour de télétravail obligatoire et de fermeture des commerces, cette charge était passée à 65%, soit une baisse de 17,7%. Les charges aux frontières, elles, n’ont pas évolué: elles sont estimées à 50% de la normale, à l’exception de la grande douane de Bardonnex, où elles atteignent 75%.

Les chiffres enregistrés par les transports publics genevois corroborent cet arrêt sur image. La semaine du 18 janvier, la fréquentation de leurs lignes a chuté de dix points, s’établissant à 61% de la fréquentation normale mesurée en 2019. Les TPG soulignent néanmoins que ces chiffres sont nettement supérieurs, de 16%, à ceux mesurés durant le premier confinement, soit entre fin mars et début avril 2020.

Enfin, les observations de la brigade routière de la police genevoise confirment cet engouement très relatif pour le télétravail. «Il n’a pas été remarqué, globalement, de baisse de trafic», indique le porte-parole des forces de l’ordre, Silvain Guillaume-Gentil.

Entreprises contrôlées

Les autorités cantonales genevoises n’ont pas attendu l’obligation relative du télétravail pour contrôler les entreprises, notamment au niveau des plans de protection mis en oeuvre et des diverses fermetures imposées à des pans entiers de l’activité économique. S’agissant du télétravail, Laurent Paoliello, porte-parole du Département de la sécurité, de l’emploi et de la santé, relève qu’il «doit être mis en place lorsque la nature de l’activité le permet et qu’il est réalisable à un coût raisonnable. Cela implique qu’un examen, au cas par cas, est nécessaire. Nous procédons à des contrôles, notamment sur la base des observations du Service du médecin cantonal et des dénonciations qui sont adressées à l’Office cantonal de l'inspection et des relations du travail.» Depuis mars, ce sont quasiment 3000 contrôles qui ont été effectués au bout du lac.

Du côté du canton de Vaud, Denis Pittet, porte-parole du Département de l’économie, affirme que le recul manque pour savoir si l’obligation de télétravail est correctement observée. L’Etat tient néanmoins un décompte de ses contrôles en la matière pour se faire une idée. Résultat: sur 96 contrôles Covid effectués, il a été constaté que dans 32 cas, l’activité ne se prêtait pas au télétravail et que dans 56 cas, la mise en place du télétravail était appropriée. En revanche, dans huit entreprises, l’application du travail à domicile a été jugée insuffisante. «Donc, aucun problème pour 92% des contrôles effectués à ce jour», conclut le communicant.

L’obligation n’est pas prise à la légère

Patrick Eperon, responsable de la politique de mobilité au Centre patronal vaudois, se dit étonné de cette légère baisse. Il rappelle que le télétravail n’est obligatoire que dans la mesure du possible et que la situation actuelle n’est pas comparable à celle du premier semi-confinement, durant lequel il n’y avait pas de plans de protection. «Néanmoins, les entreprises ne prennent pas ces directives à la légère, souligne-t-il. Il est probable que, dans le domaine des services, le télétravail ait déjà été largement pratiqué avant le 18 janvier.»