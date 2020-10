L’ augmentation du nombre de cas de coronavirus en Suisse ne préoccupe pas seulement la taskforce de la Confédération et les cantons , mais aussi certaines grandes entreprises du pays. Parmi elles, plusieurs ont à nouveau recours au télétravail pour limiter les risques de contamination.

C’est notamment le cas des géants de la distribution Coop et Aldi, dont les employés d’administration sont à nouveau encouragés à rester chez eux. «Nous avons réintroduit le télétravail en alternance, explique un porte-parole d’Aldi. Les équipes sont divisées en sous-groupes. Tour à tour, les uns travaillent sur place et les autres à distance, afin d’éviter les contacts physiques».

Réunions virtuelles uniquement

En Suisse comme ailleurs, le télétravail demeure la norme depuis le début de la crise sanitaire pour plusieurs entreprises. Exemple avec Siemens, qui l’a imposé comme standard à l’échelle mondiale. Plus de la moitié des employés – soit environ 140’000 personnes – travaillent ainsi à domicile deux à trois jours par semaine.

Intérêts de l’entreprise

Donner aux employés la possibilité de télétravailler est une stratégie parfaitement logique du point de vue des employeurs, selon Michel Ganouchi, recruteur indépendant: «En protégeant les travailleurs grâce au home office, les entreprises veulent aussi garantir leur bon fonctionnement». Et d’ajouter que dans le cas contraire, elles courent le risque de placer toute une équipe en quarantaine après la découverte d’un seul cas de coronavirus.

De son côté, l’expert en RH Jörg Buckmann relativise. Si la possibilité d’officier à distance est évidemment bénéfique pour ceux qui n’ont pas impérativement besoin d’être sur leur lieu de travail, «il ne faut pas non plus exagérer. On peut tout à fait respecter les distances sociales dans la plupart des bureaux».