Le télétravail rend l'économie plus vulnérable

Cybercriminalité

Selon des spécialistes, les cyberattaques sont plus fréquentes durant cette période où beaucoup d'employés travaillent à domicile.

La cybercriminalité est de plus en plus une branche économique et beaucoup d'entreprises n'étaient pas prêtes à affronter la crise, a dit mardi Uwe Kissmann aux correspondants accrédités à l'ONU à Genève. A la fin janvier seulement, 16'000 nouveaux sites en lien avec le coronavirus ont été enregistrés dans le monde, ajoute le président de la commission de la cybersécurité d'ICTswitzerland, la faîtière des sociétés de l'économie numérique.

Principal problème

Certains fonctionnent par groupes et sont malveillants, fait-il remarquer. Avec le siège d'organisations internationales et d'entreprises pharmaceutiques, la Suisse est menacée. Mais pas plus que les autres Etats parce que la cybercriminalité ne discrimine pas, affirme de son côté le chef de la cybersécurité à ICTswitzerland Raphael Reischuk. «La Suisse est généralement en meilleure position que d'autres pays mais elle a encore des atouts à protéger et la situation est évidemment pire», affirme-t-il encore. «Elle est plus une cible qu'auparavant», mais comme tous les autres pays.