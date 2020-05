Télétravail

Le télétravail sans douleur

En télétravail, l'idée de travailler depuis son canapé est à proscrire. Mauvais pour la concentration, on risque en plus de développer des douleurs dorsales.

L'idéal est de s'installer à une table qui a à peu près la hauteur qui sépare les coudes du sol. Les épaules doivent être détendues et les avant-bras doivent être en position horizontale.

Pour éviter les douleurs au niveau de la nuque et du dos, il convient de respecter certaines règles. Travailler dans son canapé comme sur la photo? Pourquoi pas, mais pas pendant huit heures d'affilée!

Certes, il est parfaitement possible de consulter ses mails depuis son lit, son canapé, voire des toilettes. Mais pour bien travailler, il faut aménager un vrai poste de travail, qui doit répondre à certaines exigences.

La digitalisation exige un aménagement moderne du poste de travail. Il faut notamment veiller à respecter une distance suffisante entre les yeux et l'écran. La profondeur du bureau doit donc être adaptée en conséquence. L'ergonomie joue un rôle crucial. Un bureau mal réglé ou un espace trop petit pour les jambes génère une mauvaise posture qui, à long terme, peut entraîner des douleurs. Voici quelques points importants auxquels il faut veiller:

Le bureau

La hauteur du bureau est déterminante. En position assise, les épaules doivent être détendues et les avant-bras doivent être en position horizontale. La distance des coudes jusqu'au sol est la mesure à adopter pour déterminer la hauteur idéale du bureau. Si l'on décide de travailler sur la table de la salle à manger, il convient de l'adapter en conséquence. En outre, l'espace sous la table doit être libre pour pouvoir, à l'occasion, étendre ses jambes.

La chaise

Pour éviter toute douleur, la chaise doit être confortable. On peut très bien utiliser une chaise de salle à manger ordinaire. Il est toutefois important que sa hauteur corresponde à peu près à la hauteur des genoux, que les cuisses soient en position horizontale et que le dos soit soutenu par le dossier.

L'écran

L'écran doit être positionné de sorte à se trouver juste sous la hauteur des yeux. Cela permet d'éviter les douleurs au niveau des épaules, de la nuque et des yeux. S'il s'agit d'un ordinateur portable dont l'écran est plus bas, il suffit de le placer sur une pile de magazines ou tout autre support. En fonction de sa taille, le moniteur doit se trouver à une distance d'environ 80 cm de l'usager. Si l'on travaille longtemps sur ordinateur, mieux vaut éviter les portables. Un clavier et une souris à part permettent d'adopter une meilleure posture.