Natation - Le témoignage glaçant de la victime supposée de Yannick Agnel

Yannick Agnel avait rejoint Mulhouse pour préparer les Jeux olympiques 2016. AFP

Depuis près de deux mois, Yannick Agnel vit des heures sombres. Le Français de 29 ans, retiré des bassins depuis 2016, a été interpellé à son domicile parisien le 9 décembre dernier. La raison? L’ancien nageur tricolore est accusé de viol par Naome Horter, la fille de Lionel Horter, son ancien entraîneur.

Ce mardi, Paris-Match a dévoilé le témoignage livré aux enquêteurs par la victime présumée lorsqu’elle a déposé plainte, le 2 juillet 2021. Selon la jeune femme, âgée de 13 ans au début des faits et jeune espoir de la natation française, l’histoire avec le nageur de 24 ans à l’époque aurait commencé par des «gratouilles» dans les cheveux à la fin de l’année 2015. Elle se serait poursuivie avec un premier baiser le soir du nouvel an à Mulhouse.

Les événements auraient basculé dans l’horreur quelques jours plus tard. Des attouchements, des caresses et un rapport bucco-génital se seraient produits lors des stages de préparation effectués par le groupe Elite du Mulhouse Olympic Natation en Thaïlande (janvier 2016) puis à Tenerife (mars 2016).

Naome Horter en larmes

Toujours selon Naome Horter, en larmes devant les enquêteurs, une première pénétration aurait été tentée quelque temps plus tard. «Je lui avais alors dit: «J’ai mal.» Il s’était arrêté.» Un épisode qui se répétera en mai 2016, en Espagne, au centre d’entraînement de Sierra Nevada.

Un témoignage qui poussera la procureure de Mulhouse, Edwige Roux-Morizot, à ouvrir, le 31 août dernier, une information judiciaire pour «viol et agression sexuelle» en raison de la «différence d’âge» et d’«indices graves et précis».

Début décembre, après six mois d’enquête menée par un juge de Mulhouse et les auditions d’anciens nageurs du club de la ville, le double champion olympique à Londres (200 mètres nage libre et relais 4x100 mètres) a été placé en garde à vue durant 48 heures.

«On veut me détruire» Yannick Agnel

Sous le choc, Yannick Agnel a d’abord crié au complot. «On veut me détruire», a-t-il glissé à son frère au téléphone. Après avoir contesté les accusations dans un premier temps, le Nîmois aurait finalement reconnu la «matérialité des faits» lorsque les enquêteurs lui ont présenté des «éléments irréfutables». «Sans avoir exercé la moindre contrainte», aurait-il tenu à préciser.

Une nuance confirmée par la procureure. «La jeune fille n’a jamais dénoncé de vraie violence de la part de Yannick Agnel pour arriver à ses fins, a-t-elle reconnu. Mais les visions du consentement divergent. Elle avait 13 ans, quand même! Il faudra démontrer que cette emprise est une forme de violence. Les faits, eux, ont été qualifiés de viol (ndlr: pour la pénétration) et d’agression sexuelle (pour les attouchements et les caresses), en raison de la différence d’âge qui peut impliquer, selon une jurisprudence plus ancienne, une contrainte morale.»