Chine : Le témoignage rare d’un maillon de l’appareil de propagande chinois

«Au début, lorsque je travaillais là-dessus, je n’en pensais pas grand-chose car un travail est un travail», raconte ce jeune homme avenant de 29 ans, en évoquant son passé avec légèreté, sans réclamer l’anonymat. «Mais au fond, je savais que cela ne correspondait pas à mes valeurs éthiques», explique-t-il depuis la Silicon Valley, berceau de la tech en Californie, où il vit désormais. «Et lorsque vous travaillez dans ce domaine pendant trop longtemps, (...) ces tiraillements internes deviennent de plus en plus forts.»

«Face à un énorme mensonge»

A l’époque, la censure du gouvernement chinois reste imparfaite: de simples VPN permettent d’accéder à des informations taboues. Parmi les fruits défendus, l’adolescent tombe sur «The Gate of Heavenly Peace», un documentaire sur les manifestations étudiantes de la place Tiananmen de juin 1989. Chars, armes semi-automatiques: Zeng est alors profondément choqué par la violente répression à l’encontre d’étudiants non armés, qui fera des centaines, voire des milliers de morts.

«C’est un événement tellement significatif et historique, mais personne ne nous en a jamais parlé, et vous ne pouvez même pas vous renseigner dessus sur l’internet chinois: cet épisode est effacé.» «J’ai eu l’impression de faire face à un énorme mensonge, qu’une grande partie de l’histoire est dissimulée», ajoute-t-il.

TikTok

«Au début, j’étais très enthousiaste parce que Bytedance est la seule entreprise qui a eu du succès hors de Chine», explique-t-il. «Ils ont TikTok, qui domine internet aux Etats-Unis et en Europe, et nous en étions très fiers.»

Censure politique

Selon l’informaticien, Bytedance fait même plus qu’appliquer les règles volontairement vagues édictées par l’administation. «En Chine, les limites sont floues. Vous ne savez pas précisément ce qui va offenser le gouvernement, alors parfois vous allez au-delà et vous censurez plus sévèrement», détaille-t-il. Bytedance en est ainsi réduit à «marcher sur des oeufs». Jamais complète, la liste de la censure est souvent mise à jour après certains événements polémiques.

Covid-19

Mais lorsque le docteur Li a lui-même contracté le coronavirus, les internautes chinois étaient furieux. «Tout le monde actualisait Twitter ou son fil Weibo (le principal réseau social chinois, ndlr) pour vérifier les dernières nouvelles» et naviguer entre rumeurs et démentis officiels. «De nombreux tweets ou posts Weibo ont été supprimés.»

«J’ai posté quelque chose comme «nous voulons la liberté de l’information. Plus de censure», et ensuite mon compte Weibo a également été censuré», raconte Zeng. «A ce moment-là, j’ai eu l’impression de faire partie de cet écosystème.» La mort de Li a été la goutte de trop pour l’informaticien. A partir de là, «j’ai senti que je ne pouvais plus faire ça», lâche-t-il. Il quitte alors son emploi et retourne dans sa ville natale, où il perfectionne ses compétences en codage, avant de s’inscrire à l’université Northeastern, qui a un campus en Californie.