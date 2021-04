Genève - «Le temple du silence» cède sa place à un forum

Weissen Maeva – 1213 Onex or The Manifest of a Third Culture, 2019

Un nouveau tournant pour le musée

Pour Pascal Hufschmid, directeur du MICR, cette exposition temporaire marque un nouveau tournant pour l’institution: «On ne peut plus penser un musée comme un temple dans lequel il faut faire silence. Je le vois comme un forum, un espace d’expression et de production pour les artistes et les visiteurs.»

«Un endroit où on se sent bien»

Autre virage: tout miser sur l’expérience des visiteurs. «Le musée, n’est plus ce lieu où l’on vient pour apprendre et accéder au savoir. Il a un autre rôle à jouer, explique Julie Enckell Juillard, membre de la direction de la HEAD et cocomissaire de l’exposition. C’est l’expérience physique, les émotions ressenties qui vont donner envie aux gens de revenir.» Pascal Hufschmid espère ainsi que le MICR «deviendra un endroit où on se sent bien». Et où on célèbre la vie. «Les professionnels de l’humanitaire évoquent beaucoup la résilience des populations de pays en difficulté. Cette pulsion de vie qu’elles ont. C’est aussi ça que l’on veut mettre en avant.»