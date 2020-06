TECHNIQUE DE CHARGE

Le temps de charge par kilomètre est décisif

Vitesse, capacité et durée de charge: lorsqu’il s’agit de recharger une voiture électrique, les acheteurs se heurtent à des chiffres clés très différents. Alors, à quoi faut-il être attentif?

Courants continu et alternatif, temps et capacité de charge, capacité de la batterie ne sont que quelques-uns des termes auxquels on est confronté dans le domaine des voitures électriques. Mais ce qui importe véritablement pour l’acheteur, c’est de savoir quelle est la durée nécessaire pour atteindre un certain pourcentage de recharge de la batterie et aussi de savoir combien de kilomètres il pourra parcourir avec ce plein. Or, les constructeurs n’indiquent généralement que la capacité de charge maximale, c’est-à-dire le nombre de kilowatts pouvant être chargés de manière optimale. On est donc encore loin de savoir combien de temps il faudra à la batterie pour se recharger, sachant qu’une voiture électrique ne peut pas être chargée en permanence à pleine capacité.

À cela vient s’ajouter un autre facteur décisif, à savoir celui de la consommation. Ce n’est que lorsque le client disposera des éléments d’information tels que la capacité et la durée de charge, l’autonomie et la consommation d’un véhicule électrique et qu’il mettra ces facteurs en corrélation, qu’il sera en mesure de déterminer à quelle fréquence et pour quelle durée il lui faudra recharger sa voiture. Si la voiture A se recharge plus vite, mais consomme plus et doit par conséquent être rechargée plus souvent, on s’en sort peut-être mieux avec la voiture B qui, même si elle met plus de temps à se recharger, lui confère une plus grande autonomie. La voiture C a peut-être une batterie plus petite, mais se charge nettement plus vite que la voiture D et se retrouve certes plus souvent à la borne de recharge, mais pour une durée moins longue.