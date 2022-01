Valais : Le temps d’enlever les masques à l’école est arrivé

Les élèves du primaire n’auront plus besoin de porter de masque dès lundi et ceux du secondaire suivront dès le 7 février. Les autres cantons romands devraient suivre la même voie.

Christophe Darbellay, Conseiller d’État valaisan en charge de la formation et de l’économie, a annoncé ce jeudi matin sur la RTS radio que, dès lundi 31 janvier, les élèves du primaire n’auront plus l’obligation de porter un masque durant les heures de cours en Valais. Une mesure identique a d’ores et déjà été prise pour les écoles du secondaire mais celle-ci n’interviendra qu’une semaine plus tard, soit le lundi 7 février. Introduite à la rentrée de janvier, cette mesure n’aura finalement été appliquée que durant trois semaines pour les plus petits.