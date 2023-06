Suisse: Le temps partiel reste ancré dans les genres

L’évolution démographique bouleverse le marché de l’emploi: les départs à la retraite sont plus nombreux que les entrées dans la vie active. Et les emplois à taux réduit sont en augmentation depuis dix ans, selon l’Office fédéral de la statistique. Les Suisses plébiscitent le temps partiel, et seule une PME sur dix ne voit aucun avantage dans un 80% par rapport à un plein-temps, d’après la dernière étude d’AXA sur le marché de l’emploi des PME.