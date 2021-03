Selon Roland Brunner, secrétaire régional du syndicat des services publics (SSP), ce récent jugement augmente la pression sur les autres hôpitaux du pays afin qu’ils appliquent la même politique en la matière. Et par conséquent, qu’ils dédommagent leurs employés. Le SSP se bat depuis 2018 afin que les minutes consacrées à l’habillage soient comptées comme temps de travail.

Contacté par le journal alémanique, l’hôpital de Bülach ne souhaite pas commenter le récent verdict. Or, si le centre hospitalier ne fait pas recours, cela pourrait avoir de vastes répercussions, prédit le «Tagi». En effet, les autres employés du centre hospitalier – ils sont 1200 au total – pourraient alors s’appuyer sur ce jugement pour être eux aussi dédommagés.

Dans le canton de Zurich, le SSP s’en est pris à trois hôpitaux afin de faire compter le temps d’habillage comme temps de travail: l’hôpital de Bülach, l’hôpital universitaire de Zurich et le Spital Limmattal. La procédure contre ce dernier a d’ores et déjà été bouclée: les plaignants ne recevront aucun dédommagement. Aucun verdict n’a encore été prononcé pour l’hôpital universitaire. En Suisse romande, le règlement interne de l’hôpital de Fribourg avait été adapté en ce sens en 2020 déjà, sur pression du SSP .

Début 2019, le Secrétariat d’Etat à l’économie (Seco) a clarifié l’article 13 de l’Ordonnance 1 relative à la loi sur le travail, précisant que «l’habillage et le changement de vêtements nécessaires au processus de travail» sont considérés comme du temps de travail. Mais malgré cela, les situations divergent énormément d’un établissement à un autre. Sur son site, le SSP explique ainsi: «Il y a ceux qui font semblant de ne pas comprendre le texte du Seco, ceux qui font la sourde oreille, et plus problématique, ceux qui menacent de supprimer d’autres ‘privilèges’».