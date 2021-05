Médias : «Le Temps» rachète Heidi.news

L’acquisition du média en ligne avait déjà été annoncée il y a plusieurs mois. Elle a été officialisée mardi.

Les deux médias garderont chacun leur rédaction et leur identité propre. En revanche, ils partageront la même direction, la même rédaction en chef conjointe et, dès juillet, les mêmes locaux, situés à Genève. Ce rapprochement prévoit des échanges de contenus, des projets communs et des offres croisées pour les lecteurs des deux médias, comme le détaille Heidi.news et «Le Temps» sur leurs sites respectifs.