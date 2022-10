1,85 million de dollars: Le temps s’est arrêté dans la villa de Johnny Cash

C’est en plein cœur du comté de Ventura dans l’État de Californie que se trouve le ranch dans lequel la star de country, Johnny Cash, a emménagé avec sa famille en 1961. Vivian, son épouse de l’époque, et leurs quatre enfants, Rosanne, Kathy, Cindy et Tara, ont occupé la villa six années durant. Après le divorce du couple, en 1966, la maison a appartenu à Vivian jusqu’à ce qu’elle s’en sépare au début des années 1970. En 1968, Johnny Cash a épousé sa deuxième femme, June Carter, avec laquelle il est restée jusqu’au décès de cette dernière, en 2003.

Johnny Cash, ici accompagné de sa partenaire sur scène et deuxième épouse, June Carter. imago images/Everett Collection

La propriété a changé plusieurs fois de propriétaires avant de devenir la résidence de Chip Hickman et de sa famille. Fans de Johnny Cash, ce n’est toutefois pas la principale raison qui les a poussés à acheter la villa: «Nous voulions élever nos enfants dans cette grande propriété à l’écart de tout, c’est ce que nous recherchions!», a déclaré Chip Hickman au journal en ligne «The Insider». Mais voilà qu’ils viennent de revendre la villa.

Une capsule temporelle

«Presque tout dans cette maison a été conçu par Johnny Cash», explique Chip Hickman. On y trouve, par exemple, un tourne-disque encastré dans le mur, une cheminée en briques et une horloge sur pied dans l’entrée, tous conçus ou achetés par Johnny Cash. Et Chip Hickman de poursuivre son récit: «La liste d’objets qui ne sont pas d’origine est nettement plus courte: il s’agit de la moquette, de quelques peintures et des tuiles sur le toit, qui étaient en bois, à l’origine».

Voici l’un des deux salons de la propriété jadis occupée par Johnny Cash. Douglas Elliman Le deuxième salon dispose d’une baie vitrée et de murs en lambris. Douglas Elliman La cuisine présente de généreuses proportions. Si le mobilier en bois est d’origine, l’électroménager a, quant à lui, été modernisé. Douglas Elliman

La plupart des petites rénovations entreprises depuis les années 1960 concernent les parties extérieures de la villa. Toutes les fenêtres ont notamment été remplacées et le jardin a été réaménagé, y compris la petite cuisine d’extérieur. La famille d’anciens propriétaires souligne son point fort, à savoir son côté isolé. «Il n’y a aucune pollution lumineuse qui entrave l’observation des étoiles et il est possible d’y observer de nombreuses espèces d’animaux sauvages», conclut Chip Hickman.

Le studio d’enregistrement de Johnny Cash

D’après l’annonce, Johnny Cash aurait enregistré plusieurs de ses morceaux dans le studio aux murs en lambris. On dit qu’il s’y retirait la nuit pour ne pas déranger sa famille lors de ses sessions d’enregistrement. En dehors du studio d’enregistrement, la villa comprend également cinq chambres à coucher et quatre salles de bains. Alors que les chambres à coucher de Johnny et Vivian ont été repeintes, les autres pièces sont restées dans leur jus.

Johnny Cash a composé plusieurs morceaux dans cette pièce aux murs en lambris. Il s’y retirait la nuit, pour ne pas déranger sa famille lors de ses sessions d’enregistrement. Douglas Elliman Ce tourne-disque encastré dans le mur est également d’origine. Douglas Elliman

Dans l’une des salles de bains, on trouve encore les toilettes noires de Johnny Cash. À l’extérieur, il y a une piscine, une pool house ainsi qu’un coin salon. Son prix: 1,85 million de dollars. On ignore si les nouveaux propriétaires sont fans de Johnny Cash, mais, d’après Adam McKaig et Melissa Borders de l’agence immobilière Douglas Elliman en charge de la vente du bien, le nombre d’intéressés était significatif.