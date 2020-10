L’idée n’a pas mis long avant de s’effacer. Quelques secondes plus tard, Thibault Frossard redonnait l’avantage aux visiteurs. Il ne restait que treize secondes à jouer dans cette première reprise. Pour qu’un exploit soit possible, c’est typiquement le genre de mésaventure interdite. Ce d’autant plus que le but était rocambolesque. Un défenseur local a vu son dégagement rebondir sur adversaire avant de terminer au bon endroit. A la 25e, Philip-Michael Devos a donné deux longueurs d’avance aux Jurassiens (1-3) qui ont peiné jusqu’à la sirène finale et un quatrième but signé Macquat (59’59’’, 1-4).