Italie

Le ténor Andrea Bocelli dit avoir eu le Covid-19

Le chanteur Andrea Bocelli a révélé dans la presse italienne qu’il avait souffert du coronavirus, en mars.

«Mon expérience du coronavirus? Une tragédie, nous avons tous été contaminés dans la famille, avec de la fièvre, même si elle n’était pas forte, la toux et les éternuements», a-t-il déclaré devant la presse à Pise, en Toscane. Andrea Bocelli et son épouse s’étaient rendus à l’hôpital de Pise pour donner leur plasma pour des recherches sur le Covid-19.

«Nous avons surmonté très bien la maladie, même si moi j’ai dû annuler malheureusement de nombreux concerts et cela a été une mauvaise expérience. C’était comme vivre un cauchemar, car j’avais la sensation de ne plus avoir le contrôle des choses. J’espérais me réveiller d’un moment à l’autre», a poursuivi Andrea Bocelli.