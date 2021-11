Langage neutre – Le terme «mère» pourrait disparaître des textes de loi

Pour la Commission nationale dans le domaine de la médecine humaine (CNE), la mère est la personne qui a donné naissance à l’enfant. AFP

Le Tages-Anzeiger rappelle ce lundi que le débat sur le genre et le langage inclusif est une réalité en Suisse. Durant le premier semestre de 2022, le Conseil fédéral présentera d’ailleurs un rapport sur ses réflexions concernant l’introduction éventuelle d’un troisième sexe dans les textes juridiques. Il examinera aussi la question de la suppression complète de l’enregistrement du sexe dans de tels documents.

La semaine dernière le gouvernement a déjà fixé au 1er janvier prochain l’entrée en vigueur d’une procédure simplifiée pour changer de sexe et de nom à l’état civil. Il ne sera cependant pas possible de choisir un genre neutre. Seules les options «homme» et «femme» seront possibles.

Dans ce futur rapport, le Conseil fédéral prendra en compte les recommandations de la Commission nationale dans le domaine de la médecine humaine (CNE). Mandatée par l’Office fédéral de la justice, la CNE a publié en décembre dernier une prise de position sur les alternatives possibles au genre féminin et masculin dans le registre de l’état civil.

Dans son rapport, la CNE explique que la division binaire actuelle «ne rend pas justice à la diversité des identités de genre». En conséquence, elle recommande «la création d’une troisième possibilité d’inscription». La Commission va encore plus loin en proposant à moyen terme la suppression de l’enregistrement du sexe.

La Commission nationale dans le domaine de la médecine humaine reconnaît toutefois que «l’ordre juridique et social en Suisse est fortement influencé par la binarité des sexes». De ce fait, si ses recommandations étaient mises en œuvre, elles auraient «des répercussions considérables sur les pratiques sociales et le cadre légal existant».

Plus de connotation masculine et féminine

Mais pour la CNE, les termes à connotation masculine et féminine pourraient être supprimés du droit helvétique. Elle donne un exemple: «dans le droit de la filiation, les termes «mère» et «père» font clairement référence à l’identité sexuelle, dans la mesure où ils renvoient à la dichotomie homme/femme». Mais la CNE rappelle que la «mère» est aussi la personne qui a donné naissance à l’enfant. «L’élément déterminant est donc ici la naissance, et une désignation du sexe de la personne n’est en réalité pas nécessaire» dans le texte juridique, explique le rapport.